Haberler » Spor » Özel sporcu Ali Topaloğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı - Spor

Özel sporcu Ali Topaloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

Dünya ve olimpiyat şampiyonu özel sporcu Ali Topaloğlu ile antrenörü Musa Davulcu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:14Özel sporcu Ali Topaloğlu, AA'nın
Dünya ve olimpiyat şampiyonu özel sporcu Ali Topaloğlu ile antrenörü Musa Davulcu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Down sendromlu milli atlet Ali Topaloğlu, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek, "", "yaşam" ve "spor" kategorisinde birer fotoğrafa oy verdi.
Ali Topaloğlu, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" fotoğrafını, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafını seçti.
Antrenör Musa Davulcu da haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafına, spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafına oy verdi.

Anadolu Ajansı, Ali Topaloğlu, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:57 İngiliz ekibi Watford'un yeni sosyal medya spikeri güzelliğiyle göz kamaştırdı - Spor
18:44 Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley - Spor
18:30 Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü - Spor
18:29 UEFA'dan Türkiye'ye kınama cezası - Spor
18:25 Galatasaray İstanbul'a geldi - Spor
17:59 PFDK'dan Sumudica'ya bir maç men cezası - Spor
17:51 Kulüpler Birliği istedi, TFF yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltti! - Spor
17:30 Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori - Spor
16:24 UEFA, asker selamı nedeniyle Türkiye'ye ceza vermeyecek - Spor
16:03 Emenike Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı - Spor
12.12.2019 19:02:21