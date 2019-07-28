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Özel sporcu Ali Topaloğlu, gülle atmada dünya rekoru kırdı

Özel sporcu Ali Topaloğlu, Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda gülle atmada dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti.

28.07.2019 15:33
Özel sporcu Ali Topaloğlu, gülle atmada dünya rekoru kırdı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Ali Topaloğlu, Tampere kentindeki organizasyonda gülle atmada 10,96 metrelik derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Ali Topaloğlu, bu derecesiyle dünya rekorunun da sahibi oldu. Şampiyonada mücadele eden Türk sporcular, dün 2 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalya elde etmişti.


Ali Topaloğlu, Finlandiya, Spor

Kaynak: AA

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