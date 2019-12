Özel sporcu Beyza, dünya şampiyon olup Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak istiyor

Muğla'da antrenörler tarafından yeteneği keşfedilen cirit sporcusu down sendromlu Beyza Keskin , Türkiye şampiyonluğunun ardından Dünya Down Sendromlular Oyunları'nda da birinciliği hedefliyor. Spor yapması için dört yıl önce ailesinin Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğüne getirdiği 21 yaşındaki Keskin, ilk olarak farklı branşlarda çalıştı. Antrenörler tarafından gülle atma ve ciritte becerisi olduğu fark edilen Beyza'ya bu branşlarda eğitim verilmeye başlandı.Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) faaliyet programında yer alan bölge şampiyonasında mozaik kategorisinde cirit atmada birinci olan Keskin, İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda da şampiyon oldu.Gençlik ve Spor Bakanlığının geleceğin olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için başlattığı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'ne (TOHM) çağrılan Keskin, nisan ayında Antalya'da yapılacak Dünya Down Sendromlular Oyunları'nda birinci olmak istiyor.Başarısını azmine borçluFethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü paralimpik antrenörü Emrah Tamas, müdürlük bünyesinde 50'ye yakın engelli öğrenciyle farklı branşlarda antrenman yaptıklarını ifade etti.Yetenekli olanları federasyonların düzenlediği şampiyonalara götürdüklerini anlatan Tamas, sporcuları Beyza'nın azmi ve çalışkanlığıyla çok hızlı kendini geliştirdiğini söyledi.Amaçlarının engelli bireylere yapabilecekleri branşlarda en iyi dereceleri aldırmak ve onların da toplumda yer edinmelerini, sosyalleşmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Tamas, "Sporcuların içinde yetenekli olanları da milli takımlara gönderiyoruz. Ülkemizi temsil ederek İstiklal Marşı'mızı dinletmelerini istiyoruz. Beyza şimdiye kadar uluslararası yarışmaya hiç katılmadı. Türkiye şampiyonasındaki 8,67'lik atışıyla uluslararası derecelere baktığımızda dünya ikincisi oluyor. Biz de bu doğrultuda çalışmalar devam ediyoruz." diye konuştu.Beyza'nın annesi Hatice Keskin de haftada üç gün antrenmana getirdiği kızının her gün spor yapmak istediğini dile getirdi.Beyza'nın spora başlamadan önce de sürekli evdeki eşyaları pencereden fırlattığını anlatan Keskin, şöyle konuştu:"Hocalarımız gülle ve cirit atabileceğini keşfetti, ilerledi. Sporla öz güveni artan Beyza, yüzde 79 engelli olduğu için biz bile ondan bu kadar başarılı olabileceğini beklemiyorduk. Beyza'nın başarılarıyla çok mutlu olduk. Önümüzdeki şampiyonalarda da başaracağına inanıyoruz. Beyza, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor. Cirit atarken 'Recep Tayyip Erdoğan, Tayyip Paşa' diye bağırıyor. 'Tayyip Paşa için kazanacağım' diyor. Cumhurbaşkanını görmek istiyor. İnşallah kazanırsa hep birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmeye gideriz."Beyza Keskin ise katıldığı etkinlikleri kazanmak için aralıksız çalıştığını belirtti.