Özel sporcu ebru acer, masa tenisi avrupa şampiyonası'nda finalde

İsveç'in Helsinburg şehrinde başlayan ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Ebru Acer, yarı finalde Rus Maja'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Ebru Acer, grupta yaptığı ilk müsabakada Fransız rakibi Ferney'i 3-1, 2'nci müsabakada Çek rakibi Jane'yi 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde de Polonyalı rakibi Maria'yı 3-2 yenen özel sporcu yarı finale çıktı. Ebru Acer, yarı finalde ise Rus Maia'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Özel sporcu Ebru Acer, bu sonuç ile "Özel Sporcular Kadınlar Masa Tenisi branşında" tarihinde bir ilki gerçekleştirerek ITTF-PTT Kadınlar Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdıran İlk Türk kadın sporcu oldu.

FEDERASYON BAŞKANI BİROL AYDIN: DUALARIMIZ ÖZEL SPORCUMUZ İLE BERABER

ITFF-PTT Avrupa Şampiyonası'nı takip eden Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın yaptığı açıklamada, "Özel sporcumuz Ebru Acer, Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor. Rakiplerini farklı skorlar ile yenen Ebru Acer 2000 yılında kurulan Özel Sporcular Spor Federasyonumuzun tarihinde bir ilki başararak Özel Sporcular Kadınlar Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk sporcumuz oldu. Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak, göreve geldiğimiz 2012 yılı itibarı ile Paralimpik branşlara yapmış olduğumuz yatırımların, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında madalyalara dönüşmesi ve Özel Sporcularımızın Türk Milletini başarı ile temsil etmeleri bizleri gururlandırmaktadır" dedi.

KAFİLE BAŞKANI ABDULLAH POLAT: HEYECANIMIZ BÜYÜK, SPORCUMUZA GÜVENİYORUZ

Kafile Başkanı Av. Abdullah Polat da, "Gün içerisinde çekişmeli ve birbirinden güzel müsabakalar izledik, Özel Sporcumuzun almış olduğu başarılı sonuçlar itibarı ile heyecanımız her gecen dakika yükseldi ve sonuna geldik. Ebru'ya inancımız tam, finalde de aynı başarıyı gösterecek olan sporcumuz adını Avrupa Şampiyonluğuna yazdıracak, dualarınızı eksik etmeyin" diye konuştu.

Milli sporcu Ebru Acer bugün TSİ 17: 30 da başlayacak final müsabakasında Rus Rakibi Elena Prokofeva ile mücadele edecek.

- Ankara