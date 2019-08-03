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Özel sporcu Havva Elmalı'ndan bir altın madalya daha

Görme engelli milli sporcu Havva Elmalı, Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından İsviçre'de düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalya elde etti.

03.08.2019 20:41
Özel sporcu Havva Elmalı'ndan bir altın madalya daha
Görme engelli milli sporcu Havva Elmalı, Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından İsviçre'de düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalya elde etti.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Havva Elmalı, Notvil kentinde süren şampiyonada T11 kategorisi 800 metre yarışında 2.44'lük derecesiyle altın madalya kazandı.
Milli sporcu, madalya töreninin ardından yaptığı açıklamada, organizasyonda kazandığı şampiyonlukları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini aktardı.
Havva Elmalı, şampiyonada T11 kategorisi 1500 metre yarışında da 5.29'luk derecesiyle altın madalyanın sahibi olmuştu.

Elmalı, Güncel

Kaynak: AA

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