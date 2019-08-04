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Özel sporcu Oğuz Türker dünya şampiyonu

Milli sporcu Oğuz Türker, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından İsviçre'de düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

04.08.2019 14:23
Özel sporcu Oğuz Türker dünya şampiyonu
Milli sporcu Oğuz Türker, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından İsviçre'de düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Oğuz Türker, şampiyonada T20 kategorisinde 1500 metrede 4.16'lık derecesiyle altın madalya kazandı.
Milli sporcu, madalya töreninin ardından yaptığı açıklamada, organizasyonda kazandığı şampiyonluğu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini aktardı.

Dünya Şampiyonası, Spor

Kaynak: AA

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