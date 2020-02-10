Haberler » Güncel » Özel sporcu Salihcan Öztankal şampiyon oldu - Haber

Özel sporcu Salihcan Öztankal şampiyon oldu

Özel sporcu Salihcan Öztankal, Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

10.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:08Özel sporcu Salihcan Öztankal şampiyon oldu
Özel sporcu Salihcan Öztankal, Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
Özel sporcu, 2-4 Şubat'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen şampiyonada down sendromlular kategorisinde altın madalya kazanarak üst üste 6. şampiyonluğuna ulaştı.
Çekişmeli geçen final müsabakasında rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak şampiyon olan Salihcan, 31 Mart 7 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılacak Down Sendromlu Sporcular Olimpiyat Oyunları'nda (Trisome Games 2020) mücadele edecek.
Özel sporcunun babası Hüseyin Öztankal, yaptığı açıklamada, antrenör Abdullah Kemal Yaşkafa'ya, Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'a, Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) Yavuz Kocaömer'e ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Yavuz Kocaömer, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 17:14:30