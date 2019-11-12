Haberler » Spor » Özel sporcu Şevval Tekin, Bosna Hersek'te 3 madalya kazandı - Spor

Özel sporcu Şevval Tekin, Bosna Hersek'te 3 madalya kazandı

Özel sporcu Şevval Tekin, Bosna Hersek'te düzenlenen Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası'nda 1 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

12.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:38Özel sporcu Şevval Tekin, Bosna Hersek'te 3 madalya kazandı
Özel sporcu Şevval Tekin, Bosna Hersek'te düzenlenen Açık Yüzme Turnuvası'nda 1 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.
Ailesinin desteğiyle başladığı yüzmede 9 yaşından bu yana önemli başarılara imza atan otizmli sporcu Şevval Tekin, 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Milli sporcu, Bosna Hersek'te düzenlenen uluslararası organizasyonda 100 metre kurbağalama yarışını birinci tamamlayarak altın madalya elde etti. 19 yaşındaki Şevval Tekin, 100 metre kelebek ve 200 metre karışıkta ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Şevval Tekin, 2016 Uluslararası Zihinsel Engelliler Federasyonu (INAS) Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 gümüş, 2014 INAS Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda ise bronz madalya elde etmişti.
Öte yandan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu IPC Yüzme Takımı, Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası'nda toplam 16 madalya kazandı.

Saraybosna, Tokyo, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
16:00 Rize'de "Gelenekten Geleceğe Sporun Gücü" paneli
15:55 İsmail Uyanık, Samsunspor A.Ş.'deki görevini bıraktı
15:48 Aydın'da Floor Curling heyecanı
15:47 Büyük Erkekler Grekoromen Süper Lig maçları başladı
15:49 Antalya'da, futbol turizmindeki kamp hedefi 2 bin 300 takım
15:33 Fenerbahçe'den Ahmed Kutucu harekatı
15:05 Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a geçmiş olsun mesajı
14:40 Juventus Ronaldo için kararını verdi: Ceza yok
14:03 Ankaragücü'nün yeni Teknik Direktörü Mustafa Kaplan oldu
13:56 Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi çılgınlığı! 5 futbolcu için düğmeye basıldı
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 16:12:53