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Özel sporcular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Özel sporcular, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:18Özel sporcular, AA'nın
Özel sporcular, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED), AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına Türkiye genelinde tüm kulüpler düzeyinde katılım sağlıyor.
TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının özel sporcuların sesi olarak kendilerine her zaman destek verdiğini, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Özel sporcuların tercihi, spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafı oldu.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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