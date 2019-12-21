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Özel sporcular, Alanyaspor antrenmanını takip etti

Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un bugünkü antrenmanını Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendrom Futsal Milli Takımı da izledi.

21.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:36 Özel sporcular, Alanyaspor antrenmanını takip etti

Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un bugünkü antrenmanını Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendrom Futsal Milli Takımı da izledi.

Aytemiz Alanyaspor pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını bu sabah Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra taktik çalışması yapan takım, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.Turuncu yeşillilerin bugünkü antrenmanını Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendrom Futsal Milli Takımı da izledi. İkinci hazırlık kampını Alanya'da gerçekleştiren özel sporcular, aynı zamanda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı da olan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile birlikte antrenmanı izledi. 31 Mart- 7 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak Down Sendromlular Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan özel sporcular, daha sonra antrenman sahasına inerek, teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Aytemiz Alanyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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