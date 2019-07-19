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Özel sporcular, Ankara'da kampa girdi

Down Sendromlular Masa Tenisi ve Atletizm Milli Takımı, Ankara'da kampa girdi.

19.07.2019 11:16 Özel sporcular, Ankara
Down Sendromlular Masa Tenisi ve Atletizm Milli Takımı, Ankara'da kampa girdi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Finlandiya'da 25-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Down Sendromlu Özel Sporcular Avrupa Masa Tenisi ve Atletizm Şampiyonası hazırlıklarına başladı.
Atletizm Milli Takımı, çalışmalarını 19 Mayıs Spor Kompleksi'ndeki Naili Moran Atletizm Pisti'nde gerçekleştiriyor.
Masa Tenisi Milli Takımı ise Mamak Spor Salonu'nda çalışıyor.
Hazırlık kampını 23 Temmuz'da sona erdirecek milliler, 24 Temmuz'da Finlandiya'ya hareket edecek.
Milli takım kampında bulunan sporcular şunlar:
Atletizm: Ali Topaloğlu, Rıdvan Yalçın, Volkan Yavuzaslan, Dilara Çevik, Merve Uzun, Münevver Yılmaz
Masa tenisi: Benay Balcı, Merve Peker, Enes Yılmaz, Salihcan Öztankal
Kaynak: AA
Atletizm, Ankara, Spor

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