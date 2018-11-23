Özel Sporcular Antrenörlük Kursu Yenimahalle'de Başladı

23 Kasım 2018 Cuma 11:11



23 Kasım 2018 Cuma 11:11

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 1'inci kademe özel sporcular antrenörlük kursu, Yenimahalle Belediyesinin ev sahipliğinde Turgut Özakman Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi'nde başladı.2015 yılından bu yana birinci ve ikinci kademe olarak belirli periyotlarla gerçekleştirilen kursta bu yıl birinci kademe için Türkiye'nin çeşitli illerinden toplamda 51 kursiyer eğitim görüyor. Bu kapsamda antrenör adayları, 14 gün sürecek eğitimlerle antrenör olma yolunda başarılı adımlar atacak. Yenimahalle Belediyesinin ev sahipliğinden memnuniyetlerini ifade eden antrenör adayları, "Bizden herhangi bir ücret talep etmeden bu güzel tesisin kapısını bizlere her zaman açan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ANKARA