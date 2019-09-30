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Özel sporcular başkent futbol kupası'nda şampiyon amatör sporcular

Özel Sporcular Başkent Futbol Kupası müsabakaları, Ankara 19 Mayıs Dış Sahalar'da Amatör Sporcular, Saray Rehabilitasyon ve Sincan Özel Eğitim spor kulüplerinin katılımı ile yapıldı.

30.09.2019 17:39Özel sporcular başkent futbol kupası'nda şampiyon amatör sporcular
Özel Sporcular Başkent Futbol Kupası müsabakaları, Ankara 19 Mayıs Dış Sahalar'da Amatör Sporcular, Saray Rehabilitasyon ve Sincan Özel Eğitim spor kulüplerinin katılımı ile yapıldı. Turnuvada Amatör Sporcular şampiyon oldu.
Turnuvanın ilk maçında Amatör Sporcular, Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü'nü 2-1 yendi. İkinci müsabakada da Amatör Sporcular, Sincan Özel Eğitim Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Günün diğer maçında Saray Rehabilitasyon, Sincan Özel Eğitim Spor Kulübü'nü 1-0 yenerek ikinci oldu. Sincan Özel Eğitim Spor Kulübü ise turnuvayı üçüncü bitirdi.
Müsabakalar sonucunda ilk 3 dereceye giren sporcuların madalya ve kupaları, Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, Altındağ Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Ayar ve İl Temsilcisi Nazlıhan Çoker tarafından verildi.
Özel Sporcular Başkent Futbol Kupası müsabakaları sonucunda ilk 2 sırayı alan Amatör Sporcular Spor Kulübü ve Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü 12-19 Ekim tarihlerinde Samsun'da yapılacak 2019 Özel Sporcular Futbol Türkiye Şampiyonası'nda Ankara'yı temsil edecek.



Sincan, Futbol, Saray, Spor

Kaynak: DHA

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