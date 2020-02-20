Haberler » Spor » Özel Sporcular Down Sendromlular Futbol Milli Takımı, Riva'da kampa girecek - Spor

Özel Sporcular Down Sendromlular Futbol Milli Takımı, Riva'da kampa girecek

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

20.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:18Özel Sporcular Down Sendromlular Futbol Milli Takımı, Riva'da kampa girecek
Türkiye Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.
TFF'nin açıklamasına göre milli takım, down sendromlu sporcuların olimpiyatları kabul edilen 2020 Trisome Oyunları'na yönelik hazırlıklar için 22-28 Şubat tarihlerinde 'da kamp yapacak.
Oyunlar, Antalya'nın ev sahipliğinde 31 Mart-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Futbol, Riva, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 18:00:53