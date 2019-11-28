Haberler » Spor » Özel Sporcular Futbol Ligi Dörtlü Finali, İzmir'de yapılacak - Spor

Özel Sporcular Futbol Ligi Dörtlü Finali, İzmir'de yapılacak

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen, Türkiye Futbol Federasyonunun destek verdiği Özel Sporcular Futbol Ligi Dörtlü Final maçları hafta sonu İzmir'de oynanacak.

28.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:42Özel Sporcular Futbol Ligi Dörtlü Finali, İzmir'de yapılacak
Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen, Türkiye Federasyonunun destek verdiği Özel Sporcular Futbol Ligi Dörtlü Final maçları hafta sonu 'de oynanacak.
Buca İlçe Stadı'ndaki Dörtlü Final'de 30 Kasım Cumartesi günü yarı final, 1 Aralık Pazar günü ise final ve üçüncülük heyecanı yaşanacak.
Yarı finalde saat 11.00'de Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat-Malatya Sessiz Adımlar, saat 13.00'te ise Malatya Turgut Özal-Bursa Mehmet Torun maçları oynanacak.
Müsabakanın kazananları bir gün sonra saat 13.00'te finalde karşılaşacak. Aynı gün saat 11.00'de ise ilk günün kaybedenleri üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Türkiye, Futbol, İzmir, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
15:56 Grekoromen Güreş Milli Takımı Rusya'ya gitti
15:48 Masada 'özel' kapışma
15:42 Özel Sporcular Futbol Ligi Dörtlü Finali, İzmir'de yapılacak
15:38 Fenerbahçe Kulübü, kadına şiddete karşı gösteri koşusu düzenledi
15:36 Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister
15:33 Başakşehir'den Romalı yöneticilere dostluk yemeği
15:27 Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! 4 futbolcu Ersun Yanal'a baş kaldırdı
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
14:16 Lewandowski tek başına 23 takımı geride bıraktı
13:34 Deontay Wilder, yalnızca 5 dakika taktığı maske için 15 bin euro ödedi
13:01 Erling Haaland durdurulamıyor
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 15:58:38