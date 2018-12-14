Özel Sporcular Futbol Ligi Final Müsabakaları Riva'da Yapılacak

Özel Sporcular Futbol
Ligi'nde final müsabakaları, 22-23 Aralık
'ta İstanbul
'da oynanacak. Türkiye
Futbol Federasyonunun (TFF
) açıklamasına göre, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Futbol Ligi'nde final müsabakaları, Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
Final maçlarına Kocaeli
Yaşam Koçluğu Olimpiyat Spor Kulübü, Kocaeli Nuh Çimento
İş Okulu Spor Kulübü, Mersin
Cankaya İş Okulu Spor Kulübü ve Malatya
Sessiz Adımlar Spor Kulübü katılacak.
Organizasyonun müsabaka programı şöyle:
22 Aralık Cumartesi:
11.00 Kocaeli Yaşam Koçluğu Olimpiyat Spor Kulübü-Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü
13.00 Mersin Cankaya İş Okulu Spor Kulübü-Kocaeli Nuh Çimento İş Okulu Spor Kulübü
23 Aralık Pazar:
11.00 Üçüncülük maçı
13.00 Final karşılaşması
İstanbul,Aralık,Riva,Futbol
14 Aralık 2018 Cuma 10:41