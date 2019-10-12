Haberler » Spor » Özel Sporcular Futsal Müsabakaları sona erdi

Özel Sporcular Futsal Müsabakaları sona erdi

Bilecik'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen Özel Sporcular Futsal Müsabakaları sona erdi.

12.10.2019 13:55Özel Sporcular Futsal Müsabakaları sona erdi
Bilecik'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen Özel Sporcular Futsal Müsabakaları sona erdi.

Bilecik Özel Eğitim Ortaokulu ile Bozüyük Şehit Zafer İpek Özel Mesleki Eğitim Merkezi Okullarının karşılaştığı müsabaka Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirildi. Katılım sağlayan sporculara ödüllerini Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik takdim etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, katılımcı sporculara, antrenörlere ve hakemlere göstermiş oldukları başarılardan dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Bilecik, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:14 Galatasaray'ın 114. yıl etkinlikleri
14:09 Sivas'ta Voleybol Turnuvası düzenlendi
14:09 Sivasspor'dan Mehmetçik'e destek
14:13 'Kaş yarımadatonu' koşuldu
14:06 Paralimpik masa tenisçilerden 6 madalya
14:04 Genç milli tekvandocunun buruk sevinci
13:56 Serdal Adalı: "Ben kimsenin devamı değilim"
12.10.2019 14:16:17