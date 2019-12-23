Haberler » Spor » Özel sporcular Judo Milli Takım seçmeleri yapıldı - Spor

Özel sporcular Judo Milli Takım seçmeleri yapıldı

Trisome Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek özel sporcular milli takım seçmeleri, Türkiye Judo Federasyonu binasında yer alan salonda gerçekleştirildi.

23.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:26 Özel sporcular Judo Milli Takım seçmeleri yapıldı

Trisome Oyunları'nda 'yi temsil edecek özel sporcular milli takım seçmeleri, Türkiye Judo Federasyonu binasında yer alan salonda gerçekleştirildi.

Down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları olarak kabul edilen Trisome Games 2020, 31 Mart - 7 Nisan 2020 tarihleri arasında 'da düzenlenecek. Bu organizasyonda milli takımı temsil edecek özel sporcu seçmeleri yapıldı.

8 kadın, 12 erkek judokanın yer aldığı seçmelerin açılışını, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt yaptı. İki başkan, müsabakalara katılan judoculara ve antrenörlere başarılar diledi.

Karşılaşmalar sonunda dereceye girenlere madalyalarını Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt ve Federasyon Başkanı Sezer Huysuz verdiler.



Antalya, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:40   Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'ın istediği transfer... - Spor
19:34   MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı - Spor
19:31   Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı - Spor
19:25   Galatasaray, Muslera'nın önerdiği Marcelo Saracchi'nin transferinde sona geldi! - Spor
19:25   Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'a transfer oldu! - Spor
18:47   Mohamed Elneny, Milan'a önerildi! - Spor
17:59   Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor ile anlaştı! - Spor
17:40   Beşiktaş'ta Roco, Rebocho ve Diaby'nin gönderilmesi gündeme geldi! - Spor
17:16   Gary Medel, hocası Mihajlovic ile tartıştı! - Spor
23.12.2019 20:11:59