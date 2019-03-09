Bilecik
'te Özel Sporcular Masa Tenisi Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona ererken, dereceye girenlere madalyaları verildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Masa Tenisi Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcularımıza kupa ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
tarafından takdim edildi. - BİLECİK
Yaşam
Kaynak: İHA