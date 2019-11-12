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Özel sporcular meşalelerle karşılandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde yaşayan ve Özel Sporcular Yüzme Milli Takımında yer alan Ali Şiroğlu ve Doruk Davran, Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası'ndan 6 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü.

12.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:54Özel sporcular meşalelerle karşılandı

SAKARYA'nın ilçesinde yaşayan ve Özel Sporcular Yüzme Milli Takımında yer alan Ali Şiroğlu ve Doruk Davran, Açık Yüzme Turnuvası'ndan 6 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü. Ali Şiroğlu ve Doruk Davran, Sapanca'da meşaleler yakılıp, konfetiler atıldı.

Özel Sporcular Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası 9-11 Kasım tarihleri arasında Bosna-Hersek'te gerçekleşti. Yarışlara Sapanca'dan katılan milli sporcular Ali Şiroğlu ile Doruk Davran turnuvada 6 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Turnuvanın ardından yurda dönenen sporcular için dostları Bora Şirin, Emrah Kırlı ve aileler tarafından karşılama etkinliği düzenlendi. Anadolu Otoyolu Sapanca çıkışında gerçekleşen kutlamada sporcuların boynuna çiçekler takıldı, meşaleler yakılarak konfetiler atıldı.

Öğrencisinin başarısından gurur duyduğunu belirten Antrenör Ufuk Yoldaş, "Otizmli sporcularımız Bosna'da adeta destan yazdı. Kendi sporcum 17 yaşındaki Ali Şiroğlu 100 metre kelebek, 4x50 metre bayrak yarışı ve 100 metre serbestte altın madalya, 100 metre sırt üstü yüzmede de ise gümüş madalya kazandı. Sporcum otizmli gençleri ve kardeşlerini temsilen ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ederek bizleri gururlandırdı" dedi.

24 yaşındaki Doruk Davran'ın babası ve aynı zamanda antrenörü olan Fuat Davran ise "Doruk 100 metre kelebek, 100 metre serbest ve bayrak yarışında 1'inci olarak altın madalya, yine aynı yarışmalarda bir de 3'üncü olarak bronz madalya kazandı. Çok mutluyuz herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sporcuların araçla gelişi

-Karşılama ve çiçeklerin verilmesi

-Antrenör Ufuk Yoldaş ile röportaj

-Antrenör Fuat Davran ile röportaj


- Sakarya

Saraybosna, Sapanca, Sakarya, Spor

Kaynak: DHA

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