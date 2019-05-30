Özel Sporcular Türkiye
Cimnastik Şampiyonası İzmir
'de başladı. Bornova
Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 110 sporcu katılıyor. Otizm, down sendromlu ve mental seviyede gerçekleştirilen şampiyona yarınki mücadelelerle tamamlanacak.
İlk gün mental seviye 12-15 yaş kızlarda ilk 3 sıra Bergen
Dinç, Hilalnur Ece ve Medine Karakurt
'tan oluştu. 8-11 yaş kızlarda ise birinciliği Zeynep Naz Demirel, ikinciliği Melisa Yerli ve üçüncülüğü de Alev Biren elde etti.
Kaynak: AA
İzmir
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