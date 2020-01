Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası Erzurum 'da düzenlendi. Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona ülke genelinden 14 ilden yaklaşık 24 özel sporcu katıldı.Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası'nda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren sporcular İtalya 'da Türkiye'yi temsil edecekler.30 binin üzerinde özel sporcuya faaliyet verdiklerini ifade eden Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, "Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonamızı Erzurum'da sonlandırdık. Şampiyonamıza 14 ilde 24 sporcumuz katıldı, down sendromlu, otizmli ve mental olarak. 3 kategoride yarışlarımız oldu. Dereceye giren sporcularımız 15-20 Mart'ta İtalya'da düzenlenecek olan Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler. Öncesinde de milli takım kampında gelişimlerine devam edecekler. Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak 81 ilde faaliyet gösteren 530 spor kulübünden 30 binin üzerinde down sendromlu ve mental çocuklarımıza spor yaptırıyoruz" dedi.Özel çocukların bu sporla sosyalleştiklerini belirten Kayak Teknik Kurulu Üyesi Zehra Şahin, "Özel Sporcular Kayak Şampiyonası'nı Erzurum'da Palandöken'de yapıyoruz. Çocuklarımızın büyük bir sevinçle katıldığı yarışma. Aynı zamanda rehabilite oluyorlar kendilerini daha iyi hissediyorlar, bir bakımı sosyalleşiyorlar burada. Türkiye'nin dört bir yanından sporcularımız geliyor buraya. Çocuklarımız büyük bir özveri ile ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. İtalya'da yapılan yarışlara da katılacağız" diye konuştu.Gökhan Arsu ise, "Şampiyona için Erzurum'dayız. Özel çocuklarımızla Mersin'den geldik. Bu imkanla çocuklar hem hayata tutunabiliyorlar hem de sosyal hayatta kendilerini ifade edebilecek başarı elde ediyorlar" dedi.Dereceye giren iki kardeş madalyalarını babalarından aldıÖte yandan şampiyonada yarışan Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Birgül kardeşler dereceye girdi. Otizmli kardeşler ödül töreninde madalyalarını babaları Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ünal Birgül'den aldı.Törene, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ünal Birgül, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil katıldı. - ERZURUM