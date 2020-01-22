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Özel sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

Büyükşehir Kağıtsporlu özel sporculardan Özlem Çukur ve Burçak Neva Kılıç, Türkiye Şampiyonası için ilk engeli aştı.

22.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:09Özel sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı
Büyükşehir Kağıtsporlu özel sporculardan Özlem ve Burçak Kılıç, Şampiyonası için ilk engeli aştı.

Türkiye Engelliler Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Türkiye Paralimpik Komitesi'nin sponsorluğunda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 3. Yavuz Kocaömer 2. Bölge Masa Tenisi Şampiyonası Antalya-Kemer'de düzenlendi. 165 spor kulübünün katıldığı 3. Yavuz Kocaömer 2. Bölge Masa Tenisi Şampiyonası mental, down sendromlu ve otizm olarak üç ayrı klasmanda yapıldı. Büyükşehir Kağıtsporlu sporcularında katıldığı bu yarışta, Özlem Çukur ve Burçak Neva Kılıç Down Sendromu +19 yaş kategorisinde mücadele etti. Özlem Çukur yarıştığı 5 maçtan 5'ini kazanarak şampiyon olmayı başarırken Burçak Neva Kılıç ise yarıştığı 5 maçtan 3'ünü alarak bronz madalyanın sahibi oldu. Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular elde ettikleri bu sonuçlar ile Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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