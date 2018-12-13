Özel Sporcular Yılı 56 Madalyayla Tamamladı

13 Aralık 2018 Perşembe 10:12



13 Aralık 2018 Perşembe 10:12

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, iyi bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, toplamda 56 madalyayı Türkiye'ye getirdiklerini söyledi.Federasyondan yapılan açıklamada 2018 yılını değerlendiren başkan Aydın, "2018 yılında dünya, Avrupa ve grand prix yarışmalarında 14 altın, 20 gümüş ve 22 bronz madalya kazandık. İstiklal Marşı'mızı okutup, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmeyi başardık." ifadelerini kullandı.Göreve 2013 yılında geldiklerini hatırlatan Aydın, şunları kaydetti:"Göreve geldiğimizde 'özel sporcular hayatın merkezinde' olacak demiştik. Çok şükür bugün özel sporcularımız Türkiye'nin parlayan yıldızı oldu. 80 ilimizde faaliyet yapmayı başardık. INAS ve IPC'nin düzenlemiş olduğu grand prix, Avrupa ve dünya şampiyonalarında 56 madalya kazandık. Özellikle atletizm, kayak, masa tenisi, yüzme ve futsal başta olmak üzere milli takımlarız Avrupa'nın en genç milli takımları olarak tüm dünya ülke federasyonlarınca alkışlanmaktadırlar."Federasyonun son 5 yılındaki çalışmalarla sporu tabana yaydıklarını belirten Aydın, "2013 yılında kulüp sayımız 105, lisanslı sporcu sayımız ise 3 bin 780'di. 2018 yılı aralık ayı itibarıyla kulüp sayımız 527, lisanslı sporcu sayımız ise 19 bin 488 oldu." şeklinde görüşlerini açıkladı.Kadın sporcu sayısında büyük artışTÖSSFED Başkanı Birol Aydın, kadın sporcu sayısında 3 engelli federasyonundan daha fazla sporcuya sahip olduklarını ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvik ve destekleriyle yola çıktıklarını dile getiren Aydın, "Spor yapmayan özel çocuğumuz kalmayacak' diyerek yola çıktık. Bu yolda bugün 19 bin 488 özel çocuğumuza spor yaptırıyoruz. Görme, işitme ve bedensel engelli spor federasyonlarında toplam olarak 4 bin 377 lisanslı kadın sporcu yer alırken, özel sporcular spor federasyonumuzda lisanslı kadın sporcu sayımız 5 bin 91 oldu." değerlendirmesinde bulundu.İtalya'da düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası'nda milli takımın üçüncü olduğuna dikkati çeken Aydın, "2013 yılından bu yana özel sporcularımızın yanında olan, özel okullarımıza spor salonu yapılmasını sağlayan, projelerimize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na özel sporcular ailemiz adına teşekkür ediyorum." diyerek görüşlerini açıkladı.