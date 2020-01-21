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Özel sporculardan 2 madalya

Antalya'nın Kemer ilçesinde 144 kulüpten 600 özel sporcunun katıldığı 3'üncü Yavuz Kocaömer Bölge Masa Tenisi Şampiyonası yapıldı.

21.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:18Özel sporculardan 2 madalya
'nın ilçesinde 144 kulüpten 600 özel sporcunun katıldığı 3'üncü Yavuz Kocaömer Bölge Masa Tenisi Şampiyonası yapıldı.

Antrenörler Hamit Demircioğlu ve Özgür Kılıç'ın önderliğinde şampiyonaya katılan ilinin sporcularından Osman Nuri Çaklı ve Ahmet Taha Aksoy 2 madalya alarak Düzce'yi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandılar.

Osman Nuri Çaklı Karadeniz Bölge ikincisi, Ahmet Taha Aksoy ise Karadeniz Bölge üçüncüsü olarak İzle Otizm Kulübünü ve Düzce' temsil ettiler. - DÜZCE

Yavuz Kocaömer, Antalya, Kemer, Düzce, Spor

Kaynak: İHA

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