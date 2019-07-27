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Özel sporculardan 3 madalya

Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda Türk sporcular masa tenisi branşında 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3 madalya elde etti.

27.07.2019 13:46 Özel sporculardan 3 madalya
Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda Türk sporcular masa tenisi branşında 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3 madalya elde etti.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift kadınlarda Merve Peker ve Benay Balcı ikinciliği alırken, çift erkeklerde Salihcan Öztankal ve Enes Yılmaz ile karışık çiftlerde Enes Yılmaz ve Benay Balcı üçüncü oldu.
Organizasyonda masa tenisi branşındaki müsabakalar yarın sona erecek.

Finlandiya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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