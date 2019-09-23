Haberler » Spor » Haber

Özel sporculardan çifte gümüş

Özel sporcular, ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nı 2 gümüş madalyayla tamamladı.

23.09.2019 10:26Özel sporculardan çifte gümüş
Özel sporcular, ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nı 2 gümüş madalyayla tamamladı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen şampiyonada, Ebru Acer, kadınlar bireyselde gümüş madalya kazandı.
Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ten oluşan kadın takımı ise finalde Rusya'ya yenilerek gümüş madalyada kaldı. Türk sporcular, organizasyonu iki madalyayla tamamladı.
Özel sporcular, organizasyon tarihinde gümüş madalya kazanan ilk kadın sporcular oldu.

Avrupa, PTT, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:27 Pınar karşıyaka 6'ncı yabancıyı alıyor
12:25 (Özel haber) Özgecan Aslan, şampiyon ikizlerin hayatını değiştirdi
12:25 Guilherme Yeni Malatyaspor'u sırtlıyor
12:24 Söğütspor ligin ilk haftasında rahat kazandı
12:23 Aliağaspor lige galibiyetle başladı
12:23 Cuma Uluçay'ı unutmadılar
12:22 Taha Akgül: "Hedefim Tokyo'daki olimpiyatlarda ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu"