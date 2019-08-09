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Özel sporculardan masa tenisinde 1 altın, 1 bronz

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Puanlı Turnuvası'nda Türk sporcular masa tenisi branşında 1 altın, 1 bronz madalya kazandı.

09.08.2019 12:34 Özel sporculardan masa tenisinde 1 altın, 1 bronz
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Puanlı Turnuvası'nda Türk sporcular masa tenisi branşında 1 altın, 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılan şampiyonada masa tenisi branşında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Ebru Acer altın madalya alırken, Sümeyra Türk bronz madalyanın sahibi oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, "Özel Sporcularımızı izlemeye devam edin diyorum, 6 yıllık emeği sportif başarı olarak topluyoruz." dedi.
Milli sporcuların başarılarına dikkati çeken Aydın, "Avrupa ve dünya şampiyonalarında son 15 günde 34 madalya kazandık. Bu turnuvaya da 1 altın, 1 bronz madalya ile başladık." ifadelerini kullandı.
Çiftler, Takımlar ve Mix'ler müsabakaları ile devam edecek Bangkok Masa Tenisi Turnuvası, 12 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

Bangkok, Tokyo, Spor

Kaynak: AA

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