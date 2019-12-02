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Özel sporcuları dünya şampiyonluğuna Eminevim hazırlayacak

Türkiye'ye yüzlerce madalya kazandıran ve büyük bir gurur yaşatan down sendromlu, otizmli, zihinsel engelli özel sporculara Eminevim sponsor oluyor.

02.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:01Özel sporcuları dünya şampiyonluğuna Eminevim hazırlayacak
'ye yüzlerce madalya kazandıran ve büyük bir gurur yaşatan down sendromlu, otizmli, zihinsel engelli özel sporculara Eminevim sponsor oluyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yapılan anlaşmayla özel sporcular Eminevim desteği ile Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanacak.

Tasarrufa dayalı faizsiz Elbirliği Sistemi'nin öncüsü Eminevim, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na (TÖSSFED) ana sponsor oluyor. 15 branşta 527 spor kulübü ve 30 bini aşkın sporcuyu temsil eden Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile varılan sponsorluk anlaşması kapsamında, ülkemizde bulunan down sendromlu, otizmli, zihinsel engelli sporcular 2020 yılı boyunca Avrupa ve dünya şampiyonalarına Eminevim desteğiyle hazırlanacak. 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü kapsamında duyurulan anlaşmayla TÖSSFED Futbol Süper Ligi "Eminevim Futbol Süper Ligi" adını alacak. Milli takımların seremoni eşofmanlarında, yurt içi müsabaka ve şampiyonalarda da firmanın logosuna yer verilecek.

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ve TÖSSFED Başkanı Birol Aydın'ın bir araya gelerek 2020 yılı için sponsorluğun diğer detaylarını anlatacağı ve anlaşmayı imzalayacağı törenin, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla önümüzdeki günlerde Ankara'da yapılması planlanıyor. - İSTANBUL

Dünya Engelliler Günü, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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