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Özel sporcuların bayrak sevgisi duygulandırdı

Özel sporcuların bayrak sevgisi duygulandırdıSAMSUN - Down Sendromlular Masa Tenisi Avrupa 3'üncüsü Salih Can Öztangal'ın göğsünde taşıdığı Türk Bayrağını öperken yaşadığı duygu yoğunluğu hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.

08.08.2019 15:37
Özel sporcuların bayrak sevgisi duygulandırdı
Özel sporcuların bayrak sevgisi duygulandırdı
SAMSUN - Down Sendromlular Masa Tenisi Avrupa 3'üncüsü Salih Can Öztangal'ın göğsünde taşıdığı Türk Bayrağını öperken yaşadığı duygu yoğunluğu hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.
Samsun Valisi Osman Kaymak, ulusal ve uluslararası alanda dereceye giren özel sporcuları makamında ağırladı. Sporcularla tek tek ilgilenen Vali Kaymak, özel sporculara başarılarının devamını diledi.
Down Sendromlular Masa Tenisi Avrupa 3'üncüsü Salih Can Öztangal'ın Vali Osman Kaymak ile selamlaşması renkli görüntüler oluşturdu. Öztangal'ın Türk Bayrağını öperek, "Bu bayrak inmeyecek" demesi hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Vali Osman Kaymak da bu hareketten sonra, "İşte Samsun bu" dedi.

Salih Can, Avrupa, Genel

Kaynak: İHA

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