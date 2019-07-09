09.07.2019 10:08
Haberler» Güncel» Haber

(ÖZEL) SULTANGAZİ'DE 400 BİN TL'LİK SAHTE İÇKİ OPERASYONU

(ÖZEL) SULTANGAZİ

Sultangazi'de 1 hafta içerisinde 3 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 400 bin TL olan sahte içki ele geçirildi.

Sultangazi'de 1 hafta içerisinde 3 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 400 bin TL olan sahte içki ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Sultangazi'de 3 farklı adreste sahte içki üretildiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 haftalık fiziki ve teknik takip sonucunda operasyon için düğmeye bastı. Yapılan fiziki ve teknik takipte, kiralanan 2 işyeri ve bir bodrum katın imalathaneye çevrildiğini tespit etti. 3 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, doluma hazır Bin 60 litre sahte alkol, 2 bin 100 şişe doldurulmuş sahte içki, 3 bin 500 boş şişe, dolum makinesi, bandrol ve binlerce sahte içki etiketleri ele geçirdi. Ele geçirilen sahte içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 400 bin TL olduğu bildirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:
---------------
-Operasyon yapılan adreslerden görüntü
-Sahte içkiler
-Şişeler
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
Sultangazi, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:17   Nazilli Belediyesi yollarda seferberlik başlattı
12:17   Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı
12:16   Minibüs boş su kanalına devrildi
12:15   Düşük not veren ünlü profesöre 5 ay hapis cezası
12:15   Diyarbakır'da apartmanın 2'nci katında doğalgaz sıkışması sonucu patlama
12:15   Bingöl'de korkutan hortum
12:15   "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması" başladı