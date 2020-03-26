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Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı

İstanbul Sultangazi'de bir kadın sabah saatlerinde evinde ölü bulunurken doktorlar koronavirüs ihtimali üzerinde duruyor. Hayatını kaybeden kadın morga kaldırılırken evde yaşayan 4 kişide karantina altında tutuluyor.

26.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:46

Sultangazi 'de bir kadın sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Eve gelen doktor kadının ölümünde korona virüs ihtimalini değerlendirdi. Hayatını kaybeden kadın özel kıyafetli personeller tarafından morga kaldırılırken, kadınla birlikte yaşayan 4 kişi tedbir amaçlı evde karantinada tutuluyor. Kadının korona virüs taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde, yaklaşık 1 haftadır grip şikayeti bulunan 42 yaşındaki kadın yatağında ölü bulundu. Hayatını kaybeden kadının ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ölüm nedenini belirlemek için eve gelen doktor, koronavirüs (Kovid-19) şüphesi olduğunu belirtti. Bunun üzerine olay yerine gelen özel kıyafetli 112 Acil Servis ekipleri cenazeyi evden çıkarıp Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.

Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı

EVDE YAŞAYANLAR KARANTİNADA

Yaklaşık 1 haftadır grip olduğu söylenen 42 yaşındaki kadının koronavirüs (Kovid-19) taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak. Hayatını kaybeden kadınla aynı evde bulunan 4 kişi ise tedbir amaçlı evde karantinada tutuluyor.

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Sultangazi’de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultangazi, İstanbul, 3. Sayfa, Sağlık

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İstanbul Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı

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Haberler ›› 3. Sayfa ››Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı - Haberler
Yorumlar (1)
KORONA:SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE KURTARRIZ3 HAFTA YASAK KONULMALI. . .
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