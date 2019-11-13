Haberler » 3. Sayfa » (Özel) Sultangazi'de park halindeki cip alev alev yandı - Haber

(Özel) Sultangazi'de park halindeki cip alev alev yandı

Sultangazi'de park halindeki bir cip henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

13.11.2019 09:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:15(Özel) Sultangazi'de park halindeki cip alev alev yandı
'de park halindeki bir cip henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. ekipleri tarafından söndürülen cipin neden yandığı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Gazi Mahallesi'nde bir evin önünde park halinde olan cipte yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler cip tarzı otomobilin tamamını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak cip kullanılmaz hale geldi. Otomobil park halindeyken çıkan yangının şüpheli bulunması üzerine itfaiye ekipleri sabotaj ihtimali için inceleme yaptı. Polis ekipleri de çevredeki vatandaşlarla konuşarak yangının nedenini bulmak için çalışma yaptı.

Yangın esnasında yanan cipin yanında 2 aracın daha olduğunu söyleyen vatandaşlar büyük bir faciadan dönüldüğünü belirtti. Cipi hurdaya döndüren yangının asıl sebebi ise yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak. - İSTANBUL

Sultangazi, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:39 Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada
10:34 Nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 2 şahıs yakalandı
10:38 Arnavutköy'de sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara yakalandı
10:32 İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılarına operasyon: 11 tona yakın ürün ele geçirildi
10:36 Şişli'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandı
09:16 İstanbul'da feci kaza! Motosikletli iki genç takla atarak yere savruldu
00:07 4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
22:05 Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü
20:43 Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü
18:41 Bileziklerini bozdurup, cenazesine katıldı! Kayıp kadının katil zanlısı komşusu çıktı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 10:46:39