Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

(Özel) Sultangazi'de polis ekipleri, yasağa uymayan marketi bastı

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı süresinde marketlerin açık olması yasaklandı.

11.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:56
(Özel) Sultangazi'de polis ekipleri, yasağa uymayan marketi bastı
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı süresinde marketlerin açık olması yasaklandı. Sultangazi 'de yasağa uymayarak alışveriş yapan bir müşteri ve iki dükkan sahibine toplam 9 bin 450 lira ceza yazıldı.

Yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak süresince market ve büfelerin kapalı olacağı bakanlık tarafından bildirilirken, yasağa uymayan marketlere ceza yazıldı.

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde yasağa uymayan bir markete polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Marketten poşetlerle bir kişinin çıktığını gören ekipler içeride 3 kişinin olduğunu gördü. Poşetlerin içinde alkol ve meyve gibi malzemelerin olduğu belirleyen ekipler, market sahibi, oğlu ve müşteriye toplam 9 bin 450 lira idari para cezası kesti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultangazi, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz Haberler
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› 3. Sayfa ››(Özel) Sultangazi'de polis ekipleri, yasağa uymayan marketi bastı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:46: Sokağa çıkma yasağını delen trafik magandası polis kovalamacasında yakalandı - Haberler 18:38: Alaşehir'de ev yangını - Haberler 18:33: Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü - Haberler 18:29: Fırıncılar sokak sokak gezdi vatandaşa ekmek ulaştırdı - Haberler 18:24: Sokağa çıkma yasağını delip polise saldırdılar - Haberler 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik