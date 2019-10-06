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(Özel) Sultangazi'den çaldıkları motosiklet ile Esenyurt'ta polise yakalandılar

Sultangazi'den çaldığı motosiklet ile Esenyurt'ta dolaştığı ileri sürülen 3 şüpheli, polis ekiplerinin ihbarı kısa sürede değerlendirmesi ile kıskıvrak yakalandı.

06.10.2019 09:00(Özel) Sultangazi'den çaldıkları motosiklet ile Esenyurt'ta polise yakalandılar
Sultangazi'den çaldığı motosiklet ile Esenyurt'ta dolaştığı ileri sürülen 3 şüpheli, polis ekiplerinin ihbarı kısa sürede değerlendirmesi ile kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin motosiklet ile Esenyurt'ta gezdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Geçtiğimiz gün Sultangazi'den motosiklet çaldığı öne sürülen 3 kişi, Esenyurt'ta dolaşırken vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şüphelileri tespit etti. Kaçmalarına fırsat kalmadan yakalanan şahısların motosikleti 'düz kontak' diye tabir edilen yöntem ile çaldıkları anlaşıldı. Polis ekipleri birisinin yaşı 18'den küçük olan 3 kişiyi sağlık kontrolüne ardından da polis merkezine götürdü. Çalıntı motosiklet ise emniyete götürüldü.

Motosiklet ile gezdikleri anlar kamerada

Öte yandan, şüphelilerin çalıntı motosiklet ile Esenyurt sokaklarında gezdikleri anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların motosiklet ile bir binaya uğradıktan sonra tekrar aynı motosiklet ile uzaklaşmaları yer alıyor. - İSTANBUL

Motosiklet, Sultangazi, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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