Haber, Son Dakika, Haberler

(Özel) Suriyeli Muhammed plazma bağışçısı olaca

Karabük'te, bir süre önce korona virüse (Covid-19) yakalanan ve iyileşen Suriyeli Muhammed Elismail (27), immün plazma bağışçısı olarak başka hastalara umut olacak.

(Özel) Suriyeli Muhammed plazma bağışçısı olaca
05.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:29
Karabük'te, bir süre önce korona virüse (Covid-19) yakalanan ve iyileşen Suriyeli Muhammed Elismail (27), immün plazma bağışçısı olarak başka hastalara umut olacak.

Yaklaşık 7 yıl önce Suriye'deki iç savaştan dolayı anne ve kardeşiyle birlikte Türkiye'ye gelen Elismail'in babası ise İdlib'te kaldı. Karabük Üniversitesi (KBÜ) Çevre Mühendisliğini kazanan ve eğitimine devam eden Elismail, dünyayı etkisi altına alan korona virüse yakalandı. 11 Nisan'da Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Elismail, 16 Nisan'a kadar hastanede tedavi altına alındı. Daha sonra 14 gün karantina altına alınan Elismail'in 30 Nisan'da yapılan Covid-19 testi negatif çıktı.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Elismail, durumunun şu an iyi olduğunu söyledi.

Plazma bağışçısı olacağını ifade eden Elismail, "Plazma bağışı için Kocaeli'ne gideceğim. Orada tahlil yaptıracağım, sonra plazma bağışında bulunacağım. Bağış için kendim başvuru yaptım. İnşallah başka hasta olanlara vereceğim, Allah herkesin yardımcısı olsun, Allah şifa versin" dedi.

Annesi ve kardeşinin Gaziantep'te yaşadığını aktaran Elismail, şunları kaydetti:

"Onlarla telefonla görüşüyorum. Annem şeker hastası korktum yanına gitmedim. Babam Suriye'de kaldı buraya gelmedi. Telefonla görüşüyoruz. 3 senedir babamı görmedim." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Suriye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

11 Mayıs’ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Ömer Döngeloğlu’nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Kırıkkale’de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen ’monoklonal antikor’ geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Fenomen Murat Övüç’ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Haberler››Güncel››(Özel) Suriyeli Muhammed plazma bağışçısı olaca - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:06: BAE'de bir gökdelende çıkan yangında 7 kişi yaralandı - Haber 02:04: Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı... - Haber 02:00: Trump'tan, Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde "ekonomi" yaklaşımı Açıklaması - Haber 01:54: Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların giriş işlemleri tedbirli olarak başladı-2. - Haber 01:52: Erzurum, Ağrı ve Kars için meteorolojik uyarı - Haber 00:01: Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi - Haber 23:14: Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı - Haber 22:44: Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu - Haberler 18:35: İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi - Haberler 15:57: Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi - Haber