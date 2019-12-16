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(Özel) Survivor aşkına 2 bin kilometre

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor isimli yarışma programına yıllardır katılmak isteyen ancak bir türlü yarışmaya kabul edilemeyen Mersinli Lutfi Anbaroğlu, Acun Ilıcalı'nın dikkatini çekmek için 2 bin kilometrelik yolu bisikletiyle kat ediyor.

16.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:29(Özel) Survivor aşkına 2 bin kilometre

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan Survivor isimli yarışma programına yıllardır katılmak isteyen ancak bir türlü yarışmaya kabul edilemeyen Lutfi Anbaroğlu, programın yapımcısının dikkatini çekmek için 2 bin kilometrelik yolu bisikletiyle kat ediyor.

Survivor 2020 Türkiye yarışmasında yer almak için bisikletiyle Tarsus'un tarihi Kleopatra Kapısı'ndan hareket eden Lutfi Anbaroğlu, bin 700 kilometrelik yolu 16 günde kat ederek 'e ulaştı. Balıkesir'in ünlü höşmerim tatlısını yiyerek enerji toplayan Anbaroğlu, İstanbul'a doğru hareket etti.

Survivor 2020 Türkiye yarışmasının yapımcısı Acun Ilıcalı'nın dikkatini çekerek yarışmaya davet edilmeyi amaçlayan turizm fotoğrafçısı Lutfi Anbaroğlu, İstanbul'a pedal çevirirken yolu Balıkesir'den geçti. Şehir merkezine gelerek Balıkesir'in meşhur tatlısı höşmerimden yiyen Lutfi Anbaroğlu, yıllardır hayalini kurduğu Survivor yarışmasına davet almayı bekliyor. Hayatta en çok sevdiği annesi, babası ve yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın fotoğraflarının yer aldığı tişörtle seyahat eden Anbaroğlu, tek amacının yarışmaya katılabilmek olduğunu söyledi.

"Tek hedefim Survivora katılmak"

Şehrin önemli noktalarından Saat Kulesi önünde yarışmaya katılabilmek için Mersin'den İstanbul'a bisikletle yaptığı yolculuğu anlatan Lutfi Anbaroğlu, "Mersin'in Tarsus ilçesi tarihi Kleopatra Kapısı'nın önünden bisikletimle Akdeniz sahil bandından 27 Kasım tarihinde hareket ettim. Bugün yaklaşık 17'nci gün oluyor. Sahil bandından Antalya, Kemer, Finike, Fethiye, Muğla, Aydın, İzmir. Manisa, Akhisar üzerinden Balıkesir'e ulaştım. Balıkesir'e gelinceye kadar yaklaşık bin 700 kilometre yol kat ettim. Yıllardır Survivor yarışmasına başvuruyorum ve kabul edilmiyorum. Ben de bu şekilde bisikletimle hareket ederek sesimi Acun Ilıcalı'ya duyurmak istiyorum. Hayatımda çok sevdiğim üç insan var. Annem, babam ve Acun Ilıcalı. Onların resimlerini tişörtüme bastırarak bu yolculuğu yapıyorum. Survivor'a katılmayı çok istiyorum. İnşallah sesimi Acun abimiz duyar ve beni de Survivor 2020 Gönüllüler Adası'na kabul eder. Yarışmada başarılı olacağımı düşünüyorum. Bende azim, her şey var. Survivor'dan şampiyon olarak dönmeyi de hedefliyorum. - BALIKESİR


Acun Ilıcalı, Balıkesir, Mersinli, Güncel

Kaynak: İHA

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