17.06.2019 09:38
Haberler»3. Sayfa » Haber

(Özel) Taksici ile motosikletlinin "plaka yamuldu" kavgası kamerada

(Özel) Taksici ile motosikletlinin "plaka yamuldu" kavgası kamerada

Beyoğlu'nda trafiğin bir anda durmasıyla aniden frene basan motosikletliye taksici arkadan çarptı.

Beyoğlu'nda trafiğin bir anda durmasıyla aniden frene basan motosikletliye taksici arkadan çarptı. Kaza sonucu plakası yamulan motosikletli, taksiciden özür dilemesini isteyince ortalık karıştı. Kısa arbedenin yaşandığı kavgayı taraflar ayırırken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Tophane Kemeraltı Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde seyir halinde olan Kerim Ç., trafiğin bir anda yavaşlaması nedeniyle aniden frene bastı. O esnada seyir halinde olan 34 TDB 51 plakalı ticari taksi sürücüsü motosikletliye arkadan çarptı. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, motosiklette maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından motosikletinden inen Kerim Ç., taksi sürücüsüne tepki göstererek kendisinden özür dilemesini istedi. Ancak taksici bir şey yapmadığını, motosikletlinin aniden fren yapması nedeniyle kendisine çarptığını belirterek özür dilemedi.

"Plaka yamuldu" diye kavga ettiler

Bunun üzerine motosikletli tepkisini şiddetlendirince taksi sürücüsü, "Amacın ne? Sabah sabah ne istiyorsun? Bu araba benim değil, senin Allah'ın kitabın yok mu?" diyerek trafiğin ortasında bağırmaya başladı. Çevredeki sürücülerin maddi hasarı sorması üzerine motosikletli, "plakaları yamulttu" diye karşılık verince taksici, "Çok doluyum, yaptığınız hareketlere doluyum. Polis gelse buna ne yapacak. Macera mı istiyorsun?" diyerek yanıt verdi. Tartışmanın daha da alevlenmesi üzerine kısa süreli bir arbede yaşandı. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı.

Yaşananlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Sabah, Beyoğlu, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:58 Dev uyuşturucu operasyonunda 49 gözaltı
10:57 Kablo hırsızlarına suçüstü baskın
10:56 Edirne'de, lastik botta 37 düzensiz göçmen yakalandı
10:53 Park halindeki araca çarparak camdan içeri girdi
10:46 Annesini öldüren genç ile babası tutuklandı
10:43 'Zeyna'nın katıldığı operasyonda 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi
10:39 Zincirleme trafik kazası: 5 yaralı