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Taksici aracına tekme atan şahsa uçan tekmeyle karşılık verdi

Kadıköy'de alkollü bir şahıs ve kız arkadaşını taksisine almak istemeyen sürücü, aracına tekme atan ve kendisine hakaret eden şahsa uçan tekme attı.

17.10.2019 09:17

Kadıköy'de iddiaya göre aşırı alkollü bir şahıs ile kız arkadaşını taksi sürücüsü araca almak istemedi ve aralarında tartışma çıktı. Tartışmada şahıs, taksiye tekme atarak hakaretler yağdırdı. Bunun üzerine çileden çıkan taksi sürücüsü şahsa uçan tekme atarak karşılık verdi. Öfkeli taksiciyi çevredekiler sakinleştirdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Bahariye'de meydana geldi. İddiaya göre, aşırı alkollü şahıs ile kız arkadaşı taksiyi durdurdu. Taksici şahsı aracı almak istemedi. Bunun üzerine tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine alkollü şahıs taksiye tekme atarak hakaretler yağdırdı. Bunun üzerine taksici çileden çıktı. Araçtan çıkan taksici kendisini küfür etmeye devam eden şahsa uçan tekme attı. Ardından başlayan yumruklaşma vatandaşların araya girmesi üzerine son buldu.

KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs taksiciye küfürler yağdırıyor. Ardından taksici araçtan çıkarak şahsa uçan tekme atıyor. Daha sonra başlayan yumruklaşma vatandaşların araya girmesiyle son buluyor.

Taksici aracına tekme atan şahsa uçan tekmeyle karşılık verdi

Kadıköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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