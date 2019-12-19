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Taksiciler bu kez toplantıda birbirlerine girdiler

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası istişare toplantısında taksiciler arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

19.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:33

Taksiciler Esnaf Odası istişare toplantısı sırasında bir kişi ayağa kalkarak, konuşma yapan yöneticiye tepki gösterdi. Yönetici Eyüp da kişinin taksi plakası sahibi olmadığını söyleyince ortam bir anda gerildi. Toplantıya katılan taksiciler bir anda birbirlerine yumruklarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası istişare toplantısında Başkan Eyüp Aksu konuşma yaptığı sırada bir kişi ayağa kalkarak konuşmaya tepki gösterdi. Adının Ali olduğu öğrenilen kişi, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın önceden aldığı bir kararı eleştirdi. Bunun üzerine Başkan Aksu da o kişinin taksi plakası sahibi olmadığını ve odaya kayıtlı olmadığını belirtince ortam bir anda gerildi. Masalardan kalkan çok sayıda kişi bir anda birbirlerine yumruklarla saldırırken diğer katılımcılar da panik yaşadı. Salondaki diğer katılımcıların araya girmesiyle kavga sonlandı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Toplantı sırasında taksicilerin bir anda birbirlerine yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişi toplantıda konuşma sırasında tepki gösteriyor, diğer kişiler de o kişiye tepki gösterince tartışma yumruklu kavgaya dönüşüyor.

Taksiciler bu kez toplantıda birbirlerine girdiler

İstanbul, Aksu, 3. Sayfa, Güncel


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