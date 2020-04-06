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(Özel) Taksicilerden ilginç korona virüs önlemi

İstanbul'da bazı taksiciler, korona virüsten korunmak amacıyla arka koltuk ile ön koltukların arasına şeffaf branda taktılar.

06.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:52
(Özel) Taksicilerden ilginç korona virüs önlemi
İstanbul 'da bazı taksiciler, korona virüsten korunmak amacıyla arka koltuk ile ön koltukların arasına şeffaf branda taktılar. Taksicilerin sosyal mesafeyi korumak amacıyla aldığı ilginç korona virüs önlemi görenleri şaşırttı.

Sultanbeyli 'de taksiciler, korona virüsten korunmak amacıyla ilginç bir önlem aldı. Taksiciler arka koltuklarının önüne, tavandan tabana kadar şeffaf naylon brandalar taktı. Takside para alışverişi, brandanın ortasında bulunan fermuarlı bölümden yapılmaya başlandı. Bu sayede taksi şoförü ile müşteri arasındaki etkileşim en aza indirilerek sosyal mesafenin korunması amaçlanıyor. Hayata geçirilen ilginç uygulama hem taksicileri hem de müşterileri memnun etti. Taksiciler, her zaman farklı insanlarla iç içe olduklarını belirterek, brandalı önlemle kendilerini daha güvende hissettiklerini söyledi. Müşteriler de, taksilerdeki brandalı önlemin daha sağlıklı olduğuna dikkat çekti.

İlçedeki çoğu takside bu önlemin alındığını ve yakında her takside alınmasının planlandığını belirten Sultanbeyli Ticari Taksiciler Derneği Başkanı Ramis Ciğerci, "Korona virüse karşı taksiciler olarak tedbirler aldık. Arabaların içine şeffaf iç kabinleri yaptık. Araçları dezenfekte ediyoruz. Araçlarımıza maske ve dezenfektan dağıtımı yatık. Duraklarda 3 kişiden fazla arkadaşımız almıyor. Kendimizce bazı tedbirler almış olduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultanbeyli, İstanbul, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››(Özel) Taksicilerden ilginç korona virüs önlemi - Haberler

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