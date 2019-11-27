Haberler » 3. Sayfa » (Özel) Taksim'de alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı - Haber

(Özel) Taksim'de alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı

Taksim Gezi Parkı'nda 12 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuğa küfür ettiği iddia edilen alkollü şahıs, vatandaş tarafından darp edildi.

27.11.2019 08:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:03(Özel) Taksim'de alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı
Gezi Parkı'nda 12 yaşındaki uyruklu bir çocuğa küfür ettiği iddia edilen alkollü şahıs, vatandaş tarafından darp edildi. Yüzü ve gözü kanlar içinde kalan şahıs, polis ekiplerine de direnince ters kelepçelenerek gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Gezi Parkı girişinde meydana geldi. İddiaya göre, parkta dolaşan alkollü bir şahıs, 12 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuğa küfürlü konuşmaya başladı. Bu sözleri duyan parktaki bir vatandaş, şahsın yanına gelerek uyardı. Uyarıyı dikkate almayarak küfretmeye devam eden şahıs vatandaş tarafından darp edildi. Olayın ardından kavgayı gören çevik kuvvet polisi tarafları ayırdı. Yüzü ve gözü kanlar içinde kalan şahıs, polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Polise direnince gözaltına alındı

Polis ekiplerine rağmen küfür ve tehditlerine devam eden şahıs, "Ben burada bayrak sallamış adamım, benle uğraşmayın, bu memleket sizin değil bizim" diyerek bağırdı. Ancak alkolün de etkisiyle bir türlü sakinleşmeyen adam polis ekiplerine de direnince ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs ve şahsı darp eden vatandaş ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Suriye, Taksim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
09:16 Genç kızın defalarca bıçaklandığı anlar kamerada
09:16 "Kurbağa adamlar" kayıp adamın cesedini nehirde buldu
09:15 (Özel) Şeker hastası sürücü krize girdi, yol boyunca 4 araca çarptıktan sonra durabildi
09:13 Sarallar adlı suç örgütüne operasyon
09:09 Ayvalık'ta otomobil refüjdeki tabelaya çarptı: 3 yaralı
00:12 Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
20:26 Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
17:20 Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm
17:01 Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
27.11.2019 09:22:28