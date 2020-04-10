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(Özel) Taksim'de ceza yiyen vatandaştan ilginç sosyal mesafe tepkisi

Taksim'de sosyal mesafeye uymadıkları için bin lira ceza kesilen vatandaş duruma tepki gösterdi.

10.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:42
(Özel) Taksim'de ceza yiyen vatandaştan ilginç sosyal mesafe tepkisi
Taksim 'de sosyal mesafeye uymadıkları için bin lira ceza kesilen vatandaş duruma tepki gösterdi. Ceza yiyen Ramazan Doğru, "Uygulanması çok zor bir ceza, mantığı yok ama cehalet seviyesi bu olan halka da yapılması gereken budur. Herkes kendince haklı" dedi.

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sosyal mesafeye uymayan vatandaşlara da cezalar kesiliyor. Taksim Meydanı'nda polis ekipleri sosyal mesafeye uymayıp birbirine yakın duran insanlara ceza kesti. Yoldan geçen bir çifti durduran ekipler çiftin şaşkın bakışları arasında ceza işlemi uyguladı. Bin lira ceza kesilen çift polislere itiraz etse de sonuç değişmedi. Ceza yiyen adamın ilginç tepkisi ise dikkat çekti. Polis ayrıca yoldan geçen vatandaşları da sosyal mesafe konusunda uyarıp, kimlik kontrolü yaptı.

"Herkes kendince haklı"

Önlemlerin uygulanmasının zor olduğunu dile getiren Ramazan Doğru, " Geç kalındı bence, uygulanması çok zor bir ceza, 100 metre ileride ne olacağı belli değil. Aynı evin içinde yaşayan iki insandan bahsediyoruz. Mantığı yok, ama böyle bir halka da uygun olan budur. Cehalet seviyesi bu olan halka da yapılması gereken budur. Bin lira ceza yazıldı. Sosyal mesafeye uymadığımız için, ne kadar olması gerektiğini sorduk. Aşağı yukarı 1 metreden bahsedildi. Herkes kendince haklı, hasta ya da vak'a adedi 40 bine geldikten sonra çok geç alınan tedbirler en avantajlı durumda olan bizdik, en geç biz yakalandık, sorun değil " diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ramazan Doğru, Taksim, Güncel
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