(Özel) Taksim'de kısıtlamada sokağa çıkan turistlere ceza kesildi

Taksim'de denetleme yapan trafik polisleri, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan turistlere ceza yazdı.

(Özel) Taksim'de kısıtlamada sokağa çıkan turistlere ceza kesildi
25.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:42
Taksim'de denetleme yapan trafik polisleri, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan turistlere ceza yazdı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, emniyet güçlerinin denetlemeleri devam ediyor. Bugün Taksim Meydanı ve çevresinde denetleme yapan trafik polisleri, İstiklal Caddesi'ne yürüyen 3 kişiyi fark etti. Bunun üzerine polis, bu kişilerin yanlarına giderek kimliklerini göstermelerini istedi. Fas uyruklu oldukları öğrenilen 2'si kadın 3 turist, kendilerini uyaran polise sokağa çıkma kısıtlamasından haberdar olmadıklarını söyledi. Turistlerden birinin sokağa maskesiz çıktığı görüldü.

Toplam 9 bin 450 lira ceza kesildi

Polis, uyarıların ardından 3 turiste kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 9 bin 450 lira para cezası kesti. Turistler, yazılan cezanın ardından evlerine dönmek üzere yola koyuldu.

Kısıtlama boyunca polis ekiplerinin kent genelindeki denetlemelerinin süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Taksim, Polis, 3. Sayfa, Haber

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