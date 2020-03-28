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(Özel) Taksim'de sosyal mesafe uyarısını umursamayan gençler top oynadı

Yeni tip Korona virüse karşı verilen mücadele kapsamında boş kalan Taksim Meydanı'nda, gençler sosyal mesafe uyarısını umursamadan top oynadı.

28.03.2020 09:13 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:13
(Özel) Taksim'de sosyal mesafe uyarısını umursamayan gençler top oynadı
Yeni tip Korona virüse karşı verilen mücadele kapsamında boş kalan Taksim Meydanı'nda, gençler sosyal mesafe uyarısını umursamadan top oynadı.

Yeni tip Korona virüse karşı tüm yurtta seferberlik ilan edildi. Salgının yayılmaması için vatandaşlar evlerinde kalmaya devam ediyor. Türkiye 'nin en kalabalık meydanları ve caddeleri insanların evde kalmasıyla beraber ıssız kaldı. Taksim Meydanı da salgın Türkiye'de görüldüğünden beri eski görüntüsünden oldukça uzaklaştı. Bunu fırsat bilen bir grup gençte boş meydanda top oynadı. Gençlerin sosyal mesafe uyarılarını umursamadan eğlendikleri o anlar kameralara yansıdı.

Bazı polisler de boş meydanda özçekim yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Taksim, Güncel

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