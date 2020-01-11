Haberler » 3. Sayfa » (Özel) Taksim'de taksici ile kadın turistin şemsiye ve tekmeli kavgası kamerada - Haberler

(Özel) Taksim'de taksici ile kadın turistin şemsiye ve tekmeli kavgası kamerada

Kurtuluş'tan taksiye binerek Taksim Cumhuriyet Alt Geçiti'nde inen Romanyalı kadın turist, 15 liralık ücreti vermeyince taksici ile kavga etti.

11.01.2020 09:03 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:40(Özel) Taksim'de taksici ile kadın turistin şemsiye ve tekmeli kavgası kamerada
Kurtuluş'tan taksiye binerek Cumhuriyet Alt Geçiti'nde inen Romanyalı kadın turist, 15 liralık ücreti vermeyince taksici ile kavga etti. Şemsiye ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı polisler sonlandırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 17.45 sıralarında Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Alt Geçiti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kurtuluş'tan taksiye binen Romanya uyruklu kadın turist, Taksim'e geldiğince araçtan indi. Bunun üzerine taksici kadından 15 lira ücret istedi. Ancak kadın ücreti vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın elindeki şemsiyeyle taksiciye vurdu. Duruma sinirlenen taksici de kadına tekme attı. Vatandaşların araya girmesine rağmen sakinleşmeyen taraflar arasında çıkan arbede bir süre daha devam etti. Polis ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesinin ardından kadınlar meydandaki polis noktasına götürüldü.

Olay hakkında konuşan taksici, "15 lira paramı vermiyor. Taksi parasını vermiyor, 15 lira tuttu taksimetrede yazıyor. Polisler sağ olsun yardım ettiler, paramı aldım. Kurtuluştan getiriyordum, taksi paramı vermediler, yabancı uyruklular Romanlıymış" dedi. - İSTANBUL

Şemsi Tebrizi, turist, Taksim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:52  İran: Ukrayna uçağı insan hatası nedeniyle 'kasıtsız' vuruldu - Haberler
09:52  İran Genelkurmay BaşkanlığI, Ukrayna Havayollarına ait uçağı 'yanlışlıkla' düşürdüğünü kabul etti - Haberler
09:50  İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de "KAPAN-1 BAGOK" Operasyonu başlatıldı - Haberler
09:47  Teknoloji bağımlılığı ana kucağından başlıyor - Haberler
09:42  İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de 'KAPAN-1 BAGOK' Operasyonu başlatıldı. - Haberler
08:38  İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen yolcu uçağıyla ilgili açıklama - Haberler
08:22  Son dakika: İran, Ukrayna uçağının füze ile 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü itiraf etti - Haberler
03:54  Umman Sultanı hayatını kaybetti, ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi - Haberler
01:00  Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu - Haberler
00:27  Washington Post'tan çok konuşulacak iddia: ABD, Süleymani ile aynı gün bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı - Haberler
11.01.2020 09:56:56