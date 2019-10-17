Taksim'de yabancı uyruklu iki kadın saç baş birbirine girdi

Beyoğlu Taksim Aydede Caddesin'de dün sabah saat 05.00 sıralarında bir restoranda yemek yiyen yabancı uyruklu iki kadın, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce restorandan çıkan kadınlar, cadde ortasında birbirine girdi. Saç saça baş başa kavga eden kadınları yanlarında bulunan arkadaşları güçlükle ayırdı.

KADINLARDAN BİRİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kadınlardan biri sakinleşip olay yerinden ayrılırken, diğeri cadde ortasında sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadını sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra sinir krizi geçiren yabancı uyruklu kadın arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.