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(Özel) Taksim'de yumruk yumruğa kavga kamerada

Taksim Meydanında arkadaş oldukları öğrenilen iki genç arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuşurken, yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

20.08.2019 08:58 (Özel) Taksim'de yumruk yumruğa kavga kamerada
Taksim Meydanında arkadaş oldukları öğrenilen iki genç arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuşurken, yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Beyoğlu Taksim Meydanında öğle saatlerinde arkadaş oldukları öğrenilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan iki genç, birbirine girdi. Yumruk yumruğa kavga eden gençlerin kavgasını ise vatandaşlar ayırmak yerine izlemesi ise pes dedirtti. Bir süre sonra ayrılan ikili hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederken İstiklal Caddesi'nde kalabalığa karışarak gözden kayboldu. - İSTANBUL

Beyoğlu, Taksim, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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