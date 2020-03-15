(Özel) Taksim'de yürüyen merdivende cüzdan hırsızlığı
Taksim Tünel'den meydana çıkmak için yürüyen merdivenleri kullanan yabancı uyruklu kadın hırsızlık şoku yaşadı.
15.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:46
Taksim Tünel'den meydana çıkmak için yürüyen merdivenleri kullanan yabancı uyruklu kadın hırsızlık şoku yaşadı. Kadının cebindeki cüzdanı çalan kadın, bu kadarına da pes dedirtti.
Olay, Taksim Tünel'de saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Mona Abas adlı kadın tünelden Taksim Meydan'a doğru çıkmak için yürüyen merdivenleri kullanmak istedi. Bu sırada yanına yaklaşan Hanan S. adlı yine yabancı uyruklu bir başka kadın, yürüyen merdivenlerde Abas'ın cebine elini atarak cüzdanını çaldı. Durumu fark eden Mona Abas, kadını yakalamak istedi ancak başarılı olamadı. Ardından Abas durumu polise haber verdi. Polisin incelemesi sonucu şüpheli kadın yürüyen merdivenlerde yakalandı. Uzun süre polise direnen Hanan S., ifadesi alınmak üzere Taksim'de görev yapan Güven Timleri tarafından Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. - İSTANBUL
Olay, Taksim Tünel'de saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Mona Abas adlı kadın tünelden Taksim Meydan'a doğru çıkmak için yürüyen merdivenleri kullanmak istedi. Bu sırada yanına yaklaşan Hanan S. adlı yine yabancı uyruklu bir başka kadın, yürüyen merdivenlerde Abas'ın cebine elini atarak cüzdanını çaldı. Durumu fark eden Mona Abas, kadını yakalamak istedi ancak başarılı olamadı. Ardından Abas durumu polise haber verdi. Polisin incelemesi sonucu şüpheli kadın yürüyen merdivenlerde yakalandı. Uzun süre polise direnen Hanan S., ifadesi alınmak üzere Taksim'de görev yapan Güven Timleri tarafından Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Haberler
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Haberler
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Haberler
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Haberler
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu