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Taksim metrosunda uyuyan çocuk yürekleri sızlattı

Taksim'de bir sokak çocuğu soğuktan korunmak için metro istasyonunun girişinde uyudu. Çocuğun yürekleri sızlatan görüntüleri kameralara yansıdı.

23.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:32

Havaların gün geçtikçe soğumaya başladığı son günlerde, sokakta yaşamak zorunda kalan çocuklar soğuktan korunmak için kendilerine sıcak bir yer aramaya başladı. Onlardan biri de geçtiğimiz günlerde, Taksim- tünelinde bulunan metro girişinde yere serdiği montunun üzerine kıvrılıp uyuyan 8-9 yaşlarındaki bir çocuk oldu.

METRO GİRİŞİNDE UYUDU

Soğuk havada üşümemek, bir nebze olsun kendini ısıtmak için dışarıya göre daha sıcak bulduğu metro girişine giderek bir köşede uyuyan küçük çocuğun görüntüsü içleri acıttı.

"NEDEN BURADA UYUYORSUN?"

Kendisini görüntüleyen muhabirin "Neden burada yatıyorsun?" sorusuyla yattığı yerden bir anda kalkan çocuk kamerayı görünce şaşırdı, "Çekme ağabey" dedi. Bir yandan elindeki montuyla görüntü alınmasına engel olmaya çalıştı, bir yandan da çocuk olmanın verdiği utangaçlıkla gülümsemeye başladı. Daha sonra kendisi gibi sokaklarda yaşayan arkadaşlarının yanına giderek çocukça eğlenmeye başladı. Bir süre sonra çocuk ve arkadaşları oradan uzaklaşarak gözden kayboldu.

Taksim metrosunda uyuyan çocuk yürekleri sızlattı

Tarlabaşı, Taksim, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (8)
ADSIZ:Seni bu hallere düşüren sistem olmaz olsun, bu ülkede yabancılar paşa paşa yaşarken cocuklarımız aç ve perişan, yazıklar olsun, Allah bunları çok iyi görüyor, Vallahi kıyamet günü gerçek bir mahkeme karşısında hesap vereceksiniz.
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ARDAHAN:BURDA ENBAŞTA RESMİ MAKAMLAR SUÇLU KARDEŞİM KUHTARI , BELEDİYE BAŞKANI, VALİSİ KAYMAKAMI, BAKAINI , MÜDÜRÜ AMİRİ TÜM KURUM VE KURULUŞLARI . . İNSANCA YAŞAMA ONLARINDA HAKKI.
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GÖKHAN:Suriyeli olsaydı orada değil en iyi şartlarda olurdu.
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SAKARAYLI HATUN:ALLAH,yardımcın olsun, küçük çocuk... :(
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ADINIZI YAZIN:DEVLETİN BİR AN ÖNCE EL ATMASI GEREKİR SOKAKTAKİ KİMSESİZ ÇOCUKLARA
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...:devlet hangi birine el atsın. . . ?
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SAKARAYLI HATUN:Suriyelilere harcanan paralar,keşke bu masum kardeşlerimize harcansaydi. :(((((
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HARBİ:BİLİP BİLMEDEN KONUŞMAYIN YAA
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23.01.2020 12:19:05